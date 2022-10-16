طقس فلسطين.. أجواء غائمة وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الاحد 2022/10/16: أن يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهاراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.