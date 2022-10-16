الصحة برام الله: استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في سلفيت

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، فجر اليوم الأحد، استشهاد مواطنًا متأثرًا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، في قراوة بني حسان في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحة، في بيان لها، استشهاد المواطن احمد محمد داود (30 عاما) متأثرًا بجروحه الحرجة.

وكان مدير الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية، محمد العواودة، قد أكد لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أمس السبت، أن إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة جراء اعتداءات جيش الاحتلال "الاسرائيلي" على المواطنين منذ مطلع العام الحالي، بلغ 171 شهيدًا، 120 منهم في الضفة و51 في غزة.