سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بتعاملات صباح اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، استقر سعر صرف الدولار اليوم لدى البنك المركزي في السودان، و في هذه المقالة نرصد لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار في السودان بتعاملات اليوم الأحد 16-10-2022.

سعر الدولار اليوم في السودان

حافظ سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي على مستواه عند 571.81 جنيه لكل دولار واحد، بحسب المتوسط الترجيحي لدى الصرافات.

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند مستوى 578.97 جنيه لكل دولار، كمتوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية.

وعن سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سجل نحو 580 جنيهاً، وثبات سعر الدولار خلال الربع الأخير من العام، يعود إلى انخفاض الطلب عليه بسبب انخفاض عمليات الاستيراد خلال تلك الفترة من كل عام.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي خلال تعاملات صباح اليوم الاحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، نحو 554.74 جنيه كمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و561.69 كمتوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية، فيما استقر سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 560 جنيهاً.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 633.80 جنيه متوسط ترجيحي لدى الصرافات، و641.73 جنيه متوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية، فيما سجل سعره لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 650 جنيهاً.

سعر الريال والدرهم والدينار

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في السودان على مستواه لدى البنك المركزي وسجل 152.02 جنيه لدى الصرافات، و153.93 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 153 جنيهاً.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي خلال تداولات صباح اليوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022 نحو 155.65 جنيه لدى الصرافات، و157.60 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 158 جنيهاً.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند مستوى 1839.63 جنيه متوسط ترجيحي لدى الصرافات، و1862.66 متوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية.