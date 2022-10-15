صور.. سبب وفاة خديجة البيضاوية الفنانة المغربية وموعد الدفن ويكيبيديا . السيرة الذاتية

سبب وفاة خديجة البيضاوية الفنانة المغربية وموعد الدفن ويكيبيديا ، ولقد عمل فريق فلسطين اليوم على كتابة هذه المقالة التي جاءت بعد عمليات البحث الكبيرة التي رصدنا على محركات البحث المتوفرة على الانترنت والتي يتصدرها محرك جوجل الشهير عن معرفة طبيعة مرض وسبب وفاة الفنانة خديجة البيضاوية ، ويأتي ذلك بالتزامن مع تفاعل الالاف من الأشخاص في المغرب والدول المجاورة على هذا النبأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي ترحموا على روحها ولقد ورصدنا في هذه المقالة بعض من تغريدات هؤلاء وبالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم معلومات عامة عن الفقيدة في نهاية السطور .

ونقدم بين ايديكم التفاصيل الكاملة حول سبب وفاة خديجة البيضاوية الفنانة المغربية وموعد الدفن ويكيبيديا حتى يتمكن كافة الباحثين عليه من معرفة الإجابة ، ونشير لكم إلى أننا وعلى مدار اشهر نقوم برصد كافة عمليات البحث التي يجريها المواطنين في معظم الدول العربية ونقدم لكم شرحا واجابة كافة ، أما بالعودة إلى موضعنا وعن تفاصيله فهو التالي:

سبب وفاة خديجة البيضاوية الفنانة المغربية

ولقد وضعنا لكم الإجابة عن سبب وفاة خديجة البيضاوية الفنان المغربية وهو على النحو التالي: إذ أنه توفت بسبب اصاباتها بمرض عضال (السرطان) ألم بها في وقت سابق وتوفت على إثره عن عمر يناهز 69 عاما ، وهي تعد واحدة من رموز العيطة المغربية المرساوية.

تشييع جثمان الفنانة خديجة البيضاوية pic.twitter.com/XGpjleDQGI — SNRTNews (@SNRTNews) October 15, 2022

موعد دفن وجنازة خديجة البيضاوية

حتى كتابة هذه المقالة لم يتم تحديد موعد دفن وتشييع جنازة الفنانة خديجة البيضاوية إلا أنه من المتوقع ان يكون التشييع في المغرب خلال الساعات المقبلة تحديدا يوم غد الاحد الموافق 16-10-2022 حيث سيشارك في جنازتها عددًا من الفنانين والممثلين وشخصيات مغربية وعربية .

وفاة خديجة البيضاوية

حسام علق قائلاً: "رحمة الله على الفنانة الشعبية الجميلة خديجة البيضاوية رمز من رموز الفن الشعبي يغادرنا ".

عبد اللطيف العراقي كتب : "بعد معاناة مع المرض لم تدم طويلا الفنانة خديجة البيضاوية في ذمة الله كلمة حق و بعيدا عن الفن و الغناء إنسانة طيبة و الله يعمرها دار الله يرحمها برحمته الواسعة و إنا لله و إنا إليه راجعون ".

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا به عن سبب وفاة خديجة البيضاوية الفنانة المغربية وموعد الدفن ويكيبيديا وضعنا لكم معلومات عامة عن الفنانة حيث تعد مغنية شعبية مغربية كما أنها تعد واحدة من رموز العيطة المغربية المرساوية.

ونشير لكم إلى أنها قد بدأت مسارها الفني بعد وفاة زوجها في منتصف السبعينات على يد العديد من شيوخ العيطة المغربية . وهي من مواليد عام 1953 .