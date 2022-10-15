كم سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الأحد 16 اكتوبر 2022 | اسعار الذهب في الاردن لحظة بلحظة

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم مقابل الدينار الأردني، حيث يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب بتعاملات اليوم الأحد في سوريا، و في هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب من كافة العيارات في أسواق الأردن.

وعمقت أسعار المعدن النفيس خسائرها بالأسبوع الماضي إلى أكثر من 60 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن إلى 37.53 دينار (52.94 دولار) مقابل 37.48 دينار، أمس بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 في الأردن

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن إلى 32.84 دينار (46.32 دولارا) مقابل 32.80 دينار عند نهاية تداولات أمس.

سعر الذهب عيار 18 في الأردن

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن إلى 28.15 دينار (39.70 دولار) مقابل 28.11 دينار بنهاية تعاملات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1167 دينارا (1646 دولار)، في حين سجل الجنيه الذهب 262.74 دينار (370.56 دولار).



