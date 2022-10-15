سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 16 اكتوبر 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم في السوق السوداء غير الرسمية، و لهذا السبب يسعر "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد و متابعة احدث أسعار صرف العملات في سوريا بشكل يومي، كما هو الحال في هذه المقالة التي نرصد فيها سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الأحد 16-10-2022.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية استقراراً اليوم الأحد 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 لدى السوق غير الرسمية (السوداء)،

سعر الدولار اليوم في سوريا

و استقر سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 5030 ليرة للشراء، و5070 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوق سوريا السوداء

و العام الجاري تراجعت قيمة الليرة السورية 30% وسط ارتفاع معدلات التضخم واستمرار التوترات السياسية في البلاد بجانب الأزمات العالمية مثل كورونا وتوقف سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

و سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4909 ليرات للشراء، و4953 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه عند إغلاق تداولات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5683 ليرة للشراء، و5739 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 أكتوبر/ تشرين الأول اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1338 ليرة للشراء، و1351 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات اليوم الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1367 ليرة للشراء، و1381 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 16220 ليرة للشراء، و16374 ليرة للبيع.