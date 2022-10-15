أسعار الذهب في السعودية بتعاملات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، تزداد عمليات البحث عبر محركات جوجل و مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسعار الذهب مقابل الريال السعودي اليوم، لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة أسعار الذهب في السعودية، كي تكونوا على اطلاع بتحديثات أسعار الذهب مقابل الريال السعودي، حيث تراجعت أسعار الذهب بالسعودية بالتزامن مع انخفاض "النفيس" عالمياً.

وانخفضت أسعار الذهب عالمياً ليهبط سعر الأوقية (الأونصة) خلال التعاملات الفورية إلى مستوى 1643.85 دولار، فيما سجل سعر الأوقية لدى العقود الآجلة نحو 1649.75 دولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية

و تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية ليهبط إلى مستوى 198.90 ريال (52.94 دولار)، مقابل 201.80 ريال (53.71 دولار) أمس بحسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب.

ويتمتع الذهب السعودي بشعبية كبيرة بين أسواق الذهب الخليجية، ويتميز بجودته العالية ونقاؤه، مقارنة بأسواق الذهب الأخرى التي عادة ما تضيف نسب نحاس كبيرة في المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالأسواق) خلال تعاملات اليوم الأحد لينزل إلى مستوى 174.04 ريال (46.32 دولار)، مقابل 176.58 ريال (47 دولارا) عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في السعودية

و سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 149.17 ريال (39.70 دولار)، مقابل 151.35 ريال (40.28 دولار) بنهاية تداولات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية نحو 116.02 ريال (30.88 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 99.45 ريال (26.47 دولار).

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات السبت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 نحو 1392 ريالاً (370.56 دولار)، مقابل 1413 ريالا (375.98 دولار) في ختام تعاملات أمس.