سعر جرام الذهب في مصر الأحد 16 أكتوبر 2022- سعر الذهب بالجنيه المصري، يبحث المصريون في الداخل والخارج عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16أكتوبر 2022، بعد أن واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعها، بالتوازي مع انخفاض المعدن الأصفر عالمياً، وسط حالة من الركود تخيم على الأسواق، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر جرام الذهب في مصر الأحد 16 أكتوبر 2022- سعر الذهب بالجنيه المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

وهوت أسعار العقود الآجلة للذهب إلى 1649.75 دولار للأوقية (الأونصة) بانخفاض في ختام تداولات أمس 1.62%.

ويرى المحلل الاقتصادي المصري، عمرو وهيب، أن التراجع المستمر في أسعار الذهب بمصر يعد فرصة سانحة للشراء والاستثمار، وليس المضاربة.

وبرر وهيب توقعاته بالنمو المطرد في أسعار المعدن النفيس، إلى طباعة البنوك المركزية لأموال جديدة وخصوصا الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي منح الذهب أهمية كبيرة للاستثمار مستقبلا، مشيرًا إلى رفع الفائدة وطباعة الأموال بدون وجود رصيد نقدي، ذلك يعد أيضاّ من المؤثرات الإيجابية للاستثمار بالذهب كاستثمار وليس كمضاربة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر لدى شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية ليصل إلى 1278 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر لدى منصة "آي صاغة" 1274.25 جنيه للشراء، و1280 جنيهاً للبيع، لينخفض بنسبة 2.25% عن سعر إغلاق أمس.

وتتراوح قيمة المصنعية والضريبة على الذهب في مصر بين 60 و120 و150 جنيهاً، باختلاف عيار الذهب في المشغولات الذهبية والمناطق، فيما تقدر المصنعية على الجنيه الذهب بقيمة 60 جنيهاً للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) لدى غرفة القاهرة التجارية نحو 1118 جنيهاً، فيما جاء سعره لدى (آي صاغة) بنحو 1115 جنيها للشراء، و1120 جنيها للبيع، بنسبة تراجع 2% عن آخر سعر تداول.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر لدى شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية نحو 958 جنيها، فيما جاء سعره لدى منصة (آي صاغة) بنحو 955.75 جنيه للشراء، و960 جنيها للبيع، بمعدل تراجع قدره 1.75% عن سعر إغلاق أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لدى غرفة القاهرة التجارية نحو 8944 جنيها (بدون مصنعية أو ضريبة).

وقدر باحث اقتصادي حجم وارادات مصر من الذهب في 22 عاما بأكثر من 5 مليارات دولار.

وأكد الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر استوردت ذهب لأغير غير نقدية سواء للزينة أو أي أغراض أخرى خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2022 أي في 22 سنة بإجمالي كميات 145 طن ذهب، وفق ما ذكر.