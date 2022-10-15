أسعار الذهب في العراق اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي في تعاملات صباح اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، يبحث العديد من العراقيين عن أسعار الذهب من العيارات المختلفة، في تعاملات اليوم، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة أسعار الذهب في العراق، حيث عادت أسعار الذهب في العراق للارتفاع بعد تراجع جميع العيارات أمس.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق العراقية، السبت، توازيا مع بدء العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية للمعدن النفيس.

وعمقت أسعار الذهب خسارتها الأسبوعية في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم والتي تجاوزت 60 دولارا هذا الأسبوع.

سعر الذهب في العراق اليوم

و ارتفع سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 إلى 77.286 ألف دينار ( 52.94 دولار)، مقابل 77.178 ألف دينار بنهاية تعاملات أمس، بحسب موقع gold-price-today.com المختص في رصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في أسواق الذهب العربية، إلى نحو 67.627 ألف دينار (46.32 دولار)، مقابل 67.532 ألف دينار في ختام تداولات أمس.

وسجل الذهب عيار 18 صعودا إلى 57.966 ألف دينار (39.70 دولار)، فيما سجل عيار الذهب عيار 14 الاقتصادي في العراق اليوم في التعاملات المسائية 45.084 دينار (30.88 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب في العراق

وسجل سعر أوقية الذهب في العراق بتعاملات اليوم نحو 2.403 مليون دينار عراقي (1646 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 541.016 ألف دينار (370.56 دولار).