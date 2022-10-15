منتدى الطبيب ينعي الشهيد الطبيب عبد الله أبو التين

نعى منتدى الطبيب الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي للنقابات، في نقابة أطباء فلسطين، اليوم السبت 15/10/2022، الشهيد الطبيب عبد الله أبو تين، الذي ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح أمس الجمعة في مدينة جنين شمالي الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأكد منتدى الطبيب الفلسطيني، أن الشهيد الطبيب عبد الله أبوتين قتله الاحتلال بدم بارد وهو يقوم بتأدية واجبه الإنساني والأخلاقي تجاه أبناء شعبنا، مشدداً على أن جريمة استهداف الطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال تأتي في سياق محاولات الاحتلال للنيل من كل مكونات شعبنا، في محاولة فاشلة منه إخماد نار الثورة المتّقدة الآن في كل أرجاء الضفة والقدس المحتلتين.

كما دان منتدى الطبيب الفلسطيني، صمت المؤسسات الطبية العربية والدولية إزاء ما يتعرض له الأطباء وجميع العاملين في الحقل الطبي الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال التي تنتهك كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على حماية المدنيين في أوقات النزاع والحروب.