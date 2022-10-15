بعضها مفاجئ.. أطعمة لذيذة تساعدك على فقدان الوزن

مع اتباع خطة لفقدان الوزن، يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة استمرار الشعور بالجوع رغم الالتزام بالخطة والوجبات الخفيفة، بجانب نوبات الجوع المفاجأة، مما يدفعهم للاعتماد على المكملات والأدوية المثبطة للشهية.

وفي حين أن هذه المكملات والأدوية شائعة الاستخدام، إلا أنها ليست صحية طوال الوقت، إذ إن معظمها قد يساعد فعلاً في كبح الشهية ولكنها تمنع امتصاص الجسم للعناصر المغذية في نظامك الغذائي، كما قد تزيد من عملية حرق السعرات بصورة سلبية.

نقدم أطعمة صحية تساعد في كبح الشهية بأمان لنجاح خطة فقدان الوزن:

اللوز

للمكسرات، وخاصة اللوز، فوائد عديدة لا تُحصى، بما في ذلك أنه يعد من المثبطات الطبيعية للشهية، فتناول حفنة من اللوز يساعد في تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة مع منح الجسم العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين E والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، بجانب كونه مصدراً غنياً بالألياف.

الشوكولاتة الداكنة

على عكس الاعتقاد الشائع، لا تسبب الشوكولاتة الداكنة زيادة الوزن وليست ضارة، فهي تعد بديلاً أفضل عن الشوكولاتة ذات الحليب العادية، إذ تعزز الشعور بالشبع دون زيادة السعرات.

كما تساعد الشوكولاتة الداكنة، وخاصة التي تحتوي على 70٪ من الكاكاو في كبح الشهية بفضل حمض دهني معين فيها، ولكن يُنصح بعدم تناول أكثر من قطعتين من الشوكولاتة الداكنة في المرة الواحدة.

القرفة

تنضم القرفة إلى القائمة بفضل قدرتها على استقرار مستويات السكر في الدم وابطاء عملية إفراغ المعدة، مما يعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة، وسبق أن أثبتت دراسات فعالية ذلك وخاصة عند إضافة 6 غرام من مسحوق القرفة إلى النظام الغذائي.

الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على 45 % من الألياف، يعتبر معظمها غير قابل للذوبان، مما يساعد في إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات والدهون، الأمر الذي يعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة سواء من خلال استهلاك مشروب الحلبة أو مضغ البذور نفسها.