بالصور برعاية اللجنة الدعوية: استمرار اختبار التصفيات النهائية لمسابقة القدس القرآنية

استأنفت اليوم السبت 15/10/2022، جمعية اقرأ الخيرية_ الإدارة العامة للقرآن الكريم وعلومه_ قطاع غزة، اختبارات التصفيات النهائية لمسابقة القدس القرآنية السنوية الثالثة بحلتها الجديدة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في جميع محافظات قطاع غزة للعام 1444هجري_ 2022م.

وبدأت اللجنة الرئيسية في الإدارة العامة للقرآن الكريم وعلومه اختبارات التصفيات النهائية لمسابقة القدس السنوية الثالثة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بأقسامها وفروعها في جميع محافظات قطاع غزة للطلاب والطالبات.

والتحق بالتصفيات المرحلية الأولى أكثر من 1000 طالب وطالب، وقد تم اختبارهم وتقييمهم من قبل لجان مختصة داخل المحافظات الخمسة، وقد اجتاز التصفيات المرحلية الأولى أكثر من 300 طالب وطالبة من الذين حصلوا على معدل 90% فما فوق، وتأهلوا إلى التصفيات النهائية في جميع فروع وأقسام المسابقة.

وتم بفضل الله تعالى اليوم اختبارات التصفيات النهائية لمحافظة الوسطى، علماً بأنه قد تقدم إليها أكثر من 50 طالب وطالبة من المحافظة وشهدت فروع المسابقة وأقسامها تنافس شديد ومستوىً عالٍ جداً بين المتسابقين من الطلاب والطالبات.

وسيتم بإذن الله تعالى استكمال التصفيات لباقي المحافظات خلال الأيام القادمة على أن يتم بعدها فرز النتائج وإعلان الفائزين والفائزات في المراكز العشرة الأولى من الطلاب والطالبات في جميع الفروع الذين سيتجاوز عددهم أكثر من 150 فائز/ة، وسيتم الاحتفاء والاحتفال بهم بتكريم يليق بهم وبأهل القرآن الكريم.





























