غانتس يرد على طلب زهافا جالؤون: لا أحد يكبل أيدي الجنود ولهم الحرية الكاملة

رد وزير الحرب بني غانتس علي دعوة زهافا جالؤون زعيمة حزب ميرتس التي طالبت بتخفيض القتل في الضفة الغربية.

و قال غانتس: " لا أحد يكبل أيدي الجنود ولهم الحرية الكاملة".

و كانت زعيمة حزب "ميرتس" الإسرائيلي زهافا غالؤون، طالبت اليوم وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس ، بضبط قواته التي تعمل ضد الفلسطينيين.

وأكدت غالؤون، أنه ينبغي على غانتس أن يعمل على ضبط وتهدئة جنود الجيش الإسرائيلي من أجل تجنب تكلفة الدم.

وحول أفعال عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير، شددت على أن "هدفه كله إشعال صراع ديني في القدس وخاصة في الأحياء الفلسطينية حتى يصل إلى الحرم القدسي".

وأشارت غالؤون إلى أن بن غفير "مستعد لدفع ثمن دماء اليهود والعرب لكي يمكنه التقاط صور لحملته الانتخابية".