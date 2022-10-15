عرين الأسود تدعو المواطنين لقطع الطريق أمام مسيرات المستوطنين الليلة

أصدرت مجموعة عرين الأسود بياناً مقتضباً مساء اليوم السبت 15/10/2022، أكدت ضرورة عدم الالتفات لتوافه الأمور التي ينشرها الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت عرين الأسود في بيان مُقتضب :" أهلنا في الضفة الغربية أهلنا في قطاع غزة أهلنا في المنفى وفي كل بقاع الأرض

لا تلتفتوا لتوافه الأمور التي ينشرها الاحتلال وادعائه أنه حقق إنجازات بحذف صفحة العرين على تيك توك".

وتابعت :"إن مجموعة عرين الأسود ليس لها أصلا حساب على تيك توك ولو حوربت وسائلنا التكنولوجية فثقتنا بأبناء شعبنا منقطعة النظير أنهم سيوصلون رسائلنا بكافة الطرق ."

وأكدت أن مجموعة عرين الأسود تنتظر خليل الرحمن وبيت لحم حراس الجنوب وأسودها ليخطوا أول بيان للعرين بالدم والرصاص.

وطالبت مجموعة عرين الأسود كافة أهالي البلدات المحاذية للمسيرات التي ينوي المستوطنين إقامتها الليلة للخروج والاحتشاد وقطع الطرق والاشتباك المُباشر معهم.

وأضافت:" لا تقلقوا بإذن الله فأسود العرين معكم وبينكم حاصروهم فلا مفر حاصروهم لا مفر لهم منا ومنكم