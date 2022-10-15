بالفيديو والصور حلاقة على الموس: أسلوب جديد لشباب شعفاط لخداع الاحتلال ما حكايته؟

يتحدث الإعلام العبري اليوم السبت 15/10/2022، عن أسلوب جديد يتبعه الشبان الفلسطينيون لمنعهم من اعتقال الشاب، الذي يدعي الاحتلال أنه نفذ عملية إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، السبت الماضي.

الشاب الذي يدعي الاحتلال تنفيذه لعملية إطلاق النار على حاجز مخيم شعفاط السبت الماضي "أصلع".. هذه موضة الحلاقة اليوم في مخيم شعفاط شمال شرق القدس pic.twitter.com/BxTTwj45WT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 15, 2022

ووفقاً لمراسلي الإعلام العبرية، فالشاب الذي يدعي الاحتلال تنفيذه للعملية على حاجز مخيم شعفاط السبت الماضي "أقرع"، لذلك حلق شبان مخيم شعفاط شعرهم على الصفر لإرباك الاحتلال في بحثه.

ونشر مراسل القناة 13 العبرية يوسي إيلي ينشر فيديو شبان مخيم شعفاط ويعلق: "هذا مثال آخر يدلل على السبب الذي يمنع من وصول الجيش للمطارد" .

فيما قالت مراسلة صحيفة "إسرائيل اليوم" دانا شمعون تعليقاً على فيديو شبان المخيم: "عمل استفزازي ويعقد عملية البحث".





فيما ذكرت صحيفة "معاريف": يريدون أن يشبهوا عدي التميمي، والهدف واضح، منع الوصول له.

ومسحت قوات الاحتلال، منزل عائلة الشاب عدي التميمي من ضاحية السلام قرب مخيم شعفاط قرب القدس المحتلة، الذي يزعم الاحتلال تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط، السبت الماضي.

واقتحم عشرات الجنود اقتحموا الضاحية وداهموا منزل عائلة الشاب عدي التميمي، وأجروا أعمال مسح هندسية داخله تمهيدا لهدمه بذريعة تنفيذه عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة جندي بجروح متوسطة، فيما أصيب حارس أمن بجراح بالغة الخطورة.