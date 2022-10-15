زوارق الاحتلال تطلق نيران اسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين غرب مدينة رفح

أطلقت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت، النار صوب مراكب الصيادين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

و أفادت لجان الصيادين بغزة أن زوارق الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة و قنابل إنارة مساء اليوم السبت صوب مراكب الصيادين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

يذكر بأن بحرية الاحتلال تواصل اعتداءاتها بحق الصيادين العاملين في صيد الأسماك في بحر قطاع غزة بشكل يومي، وتجبرهم على ترك عملهم عبر إطلاق النار عليهم مباشرة، ما يسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بالإضافة إلى اعتقالهم و اقتيادهم الى جهات غير معلومة.