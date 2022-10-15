طقس فلسطين خلال الأسبوع: هل ستسقط الأمطار..؟

قال موقع طقس فلسطين اليوم السبت 15/10/2022، أن انخفاضاً طفيفاً يطرأ على درجات الحرارة بحيث تصبح دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو الثلاثة درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو خريفي بامتياز مع جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل . وتتهيأ الفرصة لزخات من الأمطار خاصة في المناطق الساحلية والمناطق الغربية عموماً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما غداً الأحد، تبقى الأجواء الخريفية الرائعة والرطبة هي السائدة في مختلف المناطق دون تغير يذكر في درجات الحرارة . وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في في مناطق مختلفة من الشريط الساحلي. مساءاً يسود جو بارد نسبي الى بارد. والله تعالى أعلى وأعلم.

والإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية بحتة نهاراً وحرارة حول المعدل السنوي العام . وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة . مع السماء يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد . والله تعالى أعلى وأعلم.

والثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات وتسود أجواء صيفية الطابع بالعموم في ساعات النهار على أن تعاود الحرارة الانخفاض في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر ليصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد. والله تعالى أعلى وأعلم

أما الأربعاء، يبقى الجو الخريفي المعتدل والمريح هو المسيطر دون تغير يذكر على درجات الحرارة . وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة. ومع المساء يعود الجو ليصبح منعشاً ومن ثم مائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. والله تعالى أعلى وأعلم.