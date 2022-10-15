قناة "كان" العبرية: تطبيق تلجرام يرفض طلب "اسرائيل" إغلاق قناة "عرين الأسود"

أفادت قناة كان العبرية مساء اليوم السبت بأن تطبيق تلجرام رفض طلب "إسرائيل" إغلاق قناة مجموعة "عرين الأسود"، على أساس أن هكذا إجراء يعد انتهاك لحرية التعبير.

و يشار الى أن تطبيق تيك توك وفيسبوك وإنستغرام الرقمية، أغلقت اليوم السبت، حسابات مجموعة "عرين الأسود" الذي يتابعها الآلاف من الأشخاص.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن هذه التطبيقات حذف حسابات المجموعة بضغوط من سلطات الاحتلال.

"عرين الأسود" هي مجموعات تضم أفراد من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى في نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وتبرز أعمالهم في صد ومقاومة جيش الاحتلال.