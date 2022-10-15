رام الله: نقابة الأطباء تقرر البدء بخطوات احتجاجية ضد الحكومة

أعلن مجلس نقابة الأطباء برام الله بالضفة المحتلة، اليوم السبت 15/10/2022، عن قرارهم البدء بخطواتهم الاحتجاجية على عدم تلبية الحكومة العديد من المطالب النقابية.

وقرر مجلس النقابة غداً، وقف العمل بشكل كامل في مديرية الصحة والرعاية الأولية مع الالتزام بالتواجد في المديرية المركزية بكل محافظة.

كما قرر وقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة في المستشفيات الحكومية، باستثناء استقبال حالات انقاذ الحياة في أقسام الطوارئ وحالات الولادة والأورام وأمراض الكلى وأمراض الدم مع الالتزام بالبقاء داخل المستشفيات.

كما قرر وقف العمل في مبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس والتحويلات الطبية، ويستثنى من الاجراءات النقابية الحالات التي تتعرض لاجتياح الاسرائيلي مع التواجد بمراكز الطوارئ.

وطالب مجلس النقابة، الحكومة الالتزام الكامل بالاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها طبيعة العمل للطب العام "دون الاختباء وراء الاعذار الازمة المالية المصطنعة"، وفق بيان النقابة.

وقال المجلس في بيان له، مساء السبت، أنه "تم التوافق على المطالب النقابية الخاصة بالضريبة المضافة ويتبع توقيع واضح مع الاطراف ذات الصلة لإغلاق ملف الضريبة المضافة".

كما طالب بزيادة الكادر الطبي خاصة الأطباء على برنامج التخصص وأطباء أقسام الطوارئ للنقص الحاد في غالبية الاختصاصات مع وقف المقترح المقدم من المجلس الطبي لتعديل البرامج.

وأكد على ضرورة تثبيت الأطباء على عقود البنك الدولي وال UNDP، والعمل على زيادة رواتب أطباء الامتياز.