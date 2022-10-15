اردوغان يعلن ارتفاع عدد ضحايا المنجم الى 41 قتيلاً

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد، إلى41.

وتفقد الرئيس أردوغان المنجم ببمنطقة أماسرا في ولاية بارطن، الذي شهد انفجارا أمس الجمعة.

كما ترأس أردوغان اجتماعا، في مركز التنسيق المتنقل التابع لإدارة الطوارئ والكوارث (آفاد).

وعقب ذلك أدلى أردوغان تصريحات أمام المنجم المنكوب، أشار فيها إلى ارتفاع وفيات انفجار المنجم إلى 41 بعد انتشال جثة آخر عامل.

وأكد أن بلاده تبذل قصارى جهدها بغية طي صفحة حوادث المناجم نهائياً، باستخدام كل إمكانيات التكنولوجيا.

وبين أنه سيتم تحديد المساعدة والدعم التي ستقدمها الدولة لذوي الضحايا خلال اجتماع مجلس الحكومة على الفور، وسيتم اتخاذ الخطوات بهذا الصدد.

ولفت أردوغان إلى أن التحقيقات الإدارية والقضائية ستكشف سبب الانفجار.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد، إلى 40.

وأوضح صويلو أن فرق البحث أنقذت 58 عاملا من أصل 110، وأشار إلى تلقي11 مصابا العلاج في المشافي.

ولفت إلى مواصلة الفرق البحث عن عامل واحد.

وكان وزير الطاقة فاتح دونماز، أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار، الذي وقع الجمعة، ناجم عن تسرب غاز.