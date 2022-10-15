الصحة لـ"فلسطين اليوم ": ارتفاع عدد شهداء الضفة منذ بداية العام ١٢٠ شهيدًا وجنين سجلت أعلى محافظة بواقع ٤٦

أكد مدير الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية، محمد العواودة، اليوم السبت 15-10-2022، أن إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة جراء اعتداءات جيش الاحتلال "الاسرائيلي" على المواطنين منذ مطلع العام الحالي، بلغ 171 شهيدًا، 120 منهم في الضفة الغربية المحتلة و51 في قطاع غزة.

وقال العواودة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "معظم الشهداء في الضفة، كان من مخيم جنين الذي يشهد موجة من التصعيد بين المقاومين وجيش الاحتلال بواقع 46 شهيدًا"، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة سجلت آخر شهيد لديها وهو الشاب قيس عماد شجاعية (23 عاماً) الذي ارتقي مساء أمس الجمعة، شمال رام الله.

وأضاف أن ما وصل إلى المستشفيات من مختلف المناطق في الضفة خلال هذه الفترة، قرابة 800 إصابة بجروح متفاوتة منها حالات خطرة في الرأس والصدر.

وأشار إلى أن معظم إصابات الشهداء كانت في الجزء العلوي في الجسم، بينما الإصابات في الجزء السفلي تحديدًا في القدم.

كما وأكد العواودة، على أن جميع المشافي في الضفة لديها خطة طوارئ للتعامل مع استقبال عدد أكبر من الإصابات وهي جاهزة لتفعليها عندما يطلب الأمر ذلك.

وتشهد قرى ومدن الضفة الغربية، موجة من التصعيد العسكري بين المقاومين وجيش الاحتلال، كما وتسجل يوميا اعتداءات وحشية مرفقة بإجراءات قاسية ضد الأهالي، تمنعهم من حرية التنقل والعيش بأمان.

ويمكن لكم الاطلاع على اسماء الشهداء في الضفة وقطاع غزة هنــــــــــا ، وهي موثقة ومحدثة من قبل وزارة الصحة حتى يوم الخميس الماضي 13-10-2022.