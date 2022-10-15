لماذا يشعر ميسي بالقلق قبل مونديال قطر..؟

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن شعوره بالقلق بسبب إصابة زميليه في المنتخب الوطني باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا، قبل انطلاق بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

وتعرض ديبالا لإصابة عضلية في القدم اليسرى، مع نادي روما، الأسبوع الماضي، مما جعله يواجه سباقاً مع الزمن للتعافي في الوقت المناسب، كي يلتحق بمنتخب "التانغو" في المونديال.

أما اللاعب الآخر أنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس، فيشكو من آلام في أوتار الركبة، وسيغيب حتّى أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وغاب ميسي عن آخر مباراتين لنادي باريس سان جيرمان، بسبب الإصابة، ليعترف اللاعب بأن احتمال الإصابة يكون مخيفاً للغاية قبل انطلاق بطولة كبرى.

وقال ليونيل ميسي في تصريح لقناة: "DirecTV Sports " "الإصابة مصدر قلق لأن كأس عالم القادمة مختلفة، فأنت تلعب في وقت مختلف ونحن قريبون جداً من انطلاقتها، أيّ شيء صغير يمكن أن يحدث لك يمكن أن يتركك خارج اللعبة".

وأضاف نجم الأرجنتين قائلا: "آمل أن يتعافى كلاهما (ديبالا ودي ماريا) فلديهما متسع من الوقت للتحسن، في كأس العالم نأمل أن نتمكن جميعاً من الوصول إلى هناك بصحة جيدة".

وتابع ميسي بالقول: "رؤية هذه الأشياء مخيفة لكن التفكير فيها (الإصابة) قد يكون متناقضاً، أفضل شيء هو التصرف بشكل طبيعي كما هو الحال دائماً، اللعب هو أفضل طريقة لتكون جيداً".

يذكر أن منتخب الأرجنتين يلتقي مع نظيره السعودي في مباراته الافتتاحية في مونديال قطر 2022، ضمن المجموعة الثالثة، وذلك يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل مواجهة المكسيك وبولندا.