تردد القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر الاحد 16-10-2022

تردد القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الاسباني 2022 اليوم الاحد الموافق 16-10-2022 ولقد وعمل فريق موقع فلسطين اليوم الاخباري عن شرح ووضع التفاصيل الكاملة حول تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو الذي بدأ ملايين الأشخاص حول العالم في تحضير انفسهم من أجل مشاهدتها كاملا والتعرف على الفائز في هذه المباراة النارية وبالإضافة إلى ذلك فلقد وضعنا لكم في هذه السطور تشكيلة الفريقين الاسبانيين العريقين حيث بدأ منذ أسابيع عدة في التدريب والاستعداد الجيد من أجل خوض هذه المواجهة التي يطمح كلاهما لتحقيق الفوز والانتصار من أجل الحفاظ على صدارة مركزهم في الدوري المحلي وهو على النحو التالي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الاحد 16-10-2022

ولقد وضعنا لكم بعد هذه المقالة تردد القنوات الناقلة حول مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد اليوم الاحد 16-10-2022 حيث ستعرض قناة بي ان سبورت الرياضية beIN SPORTS وعلى القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11013 – 12054 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي تصحيح الخطأ 2/3 .

ويمكن لكم أيضا ضبط تردد القنوات الناقلة حول قناة بي ان سبورت التي تعرض مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر وهو على النحو التالي على النايل سات ، التردد: 12245. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3 ، وعن التشكيلة فهي التالي:

تشكيلة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ولقد وضع لكم فريق الموقع تشكيلة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني 2022 وهو على النحو التالي:

أولا: ويأتي في خط الهجوم وعلى النحو التالي: عثمان ديمبلي - روبيرت ليفاندوفيسكي - إنسو فاتي.

ثانيا: وفي وسط الملعب فإنه يضم كل من: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري.

ثالثا: وفي خط الدفاع وهو التالي: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

رابعا: وفي حراسة المرمى يضم كل من: مارك أندريه تير شتيجن.

تشكيلة فريق ريال مدريد أمام برشلونة اليوم

ولقد وضعنا لكم تشكيلة فريق ريال مدريد التي سيخوض بها مباراته في الكلاسيكو مع برشلونة وهو التالي : التشكيل: 4-3-3

أولا: لونين

ثانيا: ميندي – ألابا – ميليتاو – كارباخال

ثالثا: فالفيردي – كروس – مودريتش

رابعا: فينيسيوس – بنزيما – رودريجو.

مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة على بي ان سبورت

ولقد وضعنا لكم تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 2 وهو على النحو التالي: أولا: القمر الصناعي: نايل سات. ثانيا: تردد القناة: 11013، ثالثا: معدل الترميز: 275، رابعا: الاستقطاب: أفقي خامسا: الجودة : HD .

📰 الآس | في كل صيف يُلعب كلاسيكو آخر ولكن في سوق الانتقالات، حيث يتنافس ريال مدريد وبرشلونة على نفس اللاعبين. وفي الآونة الأخيرة كان الاتجاه هو نفسه طوال الوقت، مع سيطرة ريال مدريد في تلك المعركة، آخرها روديغير وتشواميني وألابا. pic.twitter.com/UVbjqamKwO — BlancosGlobal (@Blancos_Global) October 15, 2022

معلق على مباراة برشلونة وريال مدريد

وسوف يعلق على مباراة الكلاسيكو التي تضم برشلونة وريال مدريد المعلق الرياضي عصام الشوالي على سنتياغو برنامبيو ، ونؤكد لكم أن فريق الموقع سوف يقوم بنشر رابط المشاهدة قبل بدء انطلاق المباراة بساعة واحدة .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع تشكيلة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد الجديد 16-10-2022 في الأسبوع التاسع من عمر الدوري الاسباني 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونتمنى لكم اجمل وامتع الأوقات في المشاهدة .