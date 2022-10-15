تردد قناة اون تايم سبورت On Time مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنسيتري بث مباشر اليوم

ضبط تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sports مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنسيتري بث مباشر في دوري ابطال افريقيا اليوم السبت الموافق 15-10-2022 حيث سجل محرك جوجل الشهير في هذه الأوقات عمليات بحث واسعة جدا قبل الساعات الأخيرة من عملية انطلاق المباراة النارية التي بدأ مئات الالاف من الأشخاص في الاستعداد لمشاهداتها ، عمليات بحث حول الوصول إلى خطوات تردد قنا اون تايم سبورت من أجل مشاهدة ماتش الأهلي بث مباشر وفي هذا الاطار قام فريق فلسطين اليوم الاخباري بوضع ونشر هذه المقالة التي تجيب فها عن جمع استفسارات الجمهور حول هذه المباراة النارية .

وبسبب عمليات البحث من المصريين والمتابعين في الدول العربية حول الوصول إلى تردد قناة اون تايم سبورت OnTime Sports مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنسيتري بث مباشر في دوري ابطال افريقيا اليوم السبت فقد جهزنا لكم هذه السطور التي تضمن في داخلها التردد والتشكيلة المتوقعة للفريق الأحمر العريق الذي يتصدر الدوري المحلي المصري الممتاز وفيما يلي التفاصيل الكاملة ونبدأ أولا من التردد .

تردد قناة اون تايم سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنسيتري مباشر

وفي أولى الفقرات ، فسوف نضع بين ايديكم تردد قناة اون تايم سبورت 1 من أجل مشاهدة مباراة الأهلي المصري اليوم في دوري ابطال افريقيا وهو على النحو التالي: نايل سات. الاستقطاب افقي. التردد 11681. معامل تصحيح الخطأ 5/6. الجودة HD. معامل الترميز 27500. وفيما يلي تكملة المقالة حول التردد الأقوى والذي يبث جميع مباريات الأهلي والدوري المحلي والافريقي .

وبعد ان تعرفنا على التردد المتوفر على النايل سات فقد وضعنا لكم تردد القناة نفسها لكم 2 وهو على النحو التالي: النايل سات ، وعن معامل تصحيح الخطأ فهو: 5/6. ويكون معامل الترميز التالي: 27500. التردد: 10853. الاستقطاب: أفقي. الجودة: HD. وبعد ان تعرفتم على التردد فقد وضعنا لكم ابرز خطوات ضبط التردد على شاشات التلفاز والرسيفر وهو في الفقرة التالية :

تشكيل فريق الأهلي امام الاتحاد المنستيري اليوم

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تشكيلة فريق الأهلي المصري الذي سيواجه بها نضيره الاتحاد في دوري ابطال افريقيا ضمن مواجهات الدوري 32 وهو التالي:

أولا: وفي خط الهجوم يأتي اللاعب: محمد شريف.

ثانيا: وفي خط الوسط يأتي كلا من : عمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

ثالثا: وفي خط الدفاع يضم كل من اللاعبين : على معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق.

رابعا: اما عن حراسة المرمى فهو التالي: محمد الشناوي.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع ضبط تردد قناة اون تايم سبورت OnTime Sports مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنسيتري بث مباشر في دوري ابطال افريقيا اليوم نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .