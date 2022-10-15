أنشيلوتي: برشلونة مذهل في الليجا.. ونختلف عن إنتر ميلان

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بأداء برشلونة في الليجا، قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة، والمقررة في معقل الميرينجي "سانتياجو برنابيو"، كاشفا موقف مدافعه أنتونيو روديجر من اللقاء، بعد تعرضه لإصابة قوية مؤخرا.



وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للكلاسيكو: "روديجر تدرب بالقناع، ولا بأس به.. إنه قوي في الالتحامات والكرات الرأسية، وليس من المفاجئ لي أنه سجل ضد شاختار، فهو لاعب لا يتوقف أبدا، حتى في التدريبات".



وبخصوص مهاجمه رودريجو جويس، قال: "عندما أفكر في رودريجو، أرى أنه لاعب غير عادي وقوي.. حين يحصل على المزيد من الدقائق، يؤدي بشكل جيد للغاية، ويمكنه اللعب في أي مركز هجومي.. وهذه ميزة".



وتابع: "لا أريد أن أخترع أي شيء، في كرة القدم لا يوجد مخترعون، تم اختراع اللعبة منذ فترة طويلة.. وفي العام الماضي حاولت الابتكار، لكن اللاعبين أعطوني العصا".



وأردف المدرب المخضرم: "نريد أن نكون فريقا يعرف ما يجب عليه القيام به.. سنلعب ضد خصم على أعلى مستوى، ويجب أن نهاجم وندافع جيدا.. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا الفوز بها".

وواصل: "برشلونة فاز في كل مبارياته بالليجا عدا الأولى، وواجهوا بعض المشاكل في دوري الأبطال.. لكنهم مذهلون في الدوري الإسباني".



وبخصوص تعادل البلوجرانا مع إنتر ميلان (3-3) في دوري أبطال أوروبا، وإمكانية تأثير هذه النتيجة على الكلاسيكو، أجاب: "لا أعرف كيف أثر ما حدث يوم الأربعاء على برشلونة.. يجب التفكير في أنفسنا ومحاولة الفوز.. وبرشلونة لديه الإمكانيات ليحظى بموسم رائع".



وعن مدافعه إيدير ميليتاو، قال: "لديه استمرارية أكثر من الموسم الماضي، ويمتلك قدرات فردية وبدنية لمدافع مميز".



وبشأن كريم بنزيما، أوضح: "تحسن وضعه كثيرا هذا الأسبوع، ومقتنع بأننا سنراه في مستواه المعتاد غدا".



وأضاف أنشيلوتي: "نحن نلعب بشكل مختلف عن إنتر ميلان، وقد أظهروا الشجاعة ضد برشلونة.. لم يستسلموا عندما استقبلوا الأهداف، وكانوا فعالين للغاية في الهجوم.. لكن غدا مباراة مختلفة، وستكون أكثر تكافؤا".



ويعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا حاليا ب22 نقطة، وهو نفس رصيد ريال مدريد الوصيف، لكن البلوجرانا يتفوق بفارق الأهداف.