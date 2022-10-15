إليكم تشكيلة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد الجديد اليوم الاحد 16-10-2022 في الدوري الاسباني .. اسم المعلق

تشكيلة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد الجديد اليوم الاحد 16-10-2022 في الأسبوع التاسع من عمر الدوري الاسباني 2022 ويبحث الملايين من المتابعين في جميع أنحاء دول العالم سواء الدول الأوروبية أو العربية عن تشكيلة فريق ريال مدريد وبرشلونة في مباراة الكلاسيكو التي يرقبها المتابعين بفارغ من الصبر لذلك حرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على وضع كامل التفاصيل التي تتحدث عن هذه المباراة النارية التي استعد فيها الفريقين إلى خوضها من أجل تحقيق الفوز والانتصار لا سيما أن البرشا يحتل قبل هذه المواجهة المرتبة الأولى في الدوري والريال بعده مباشرة ، وبالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم التردد الناقل لها بجودة hd وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نعكف على كتابتها حول جميع المباريات الأوروبية.

وبين ايديكم نقدم لكم تشكيلة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني 2022-2023 بحيث يمكن للجميع التعرف عليها كاملة وبكل سهولة وأريحية تامة ونشير لكم إلى البرشا يدخل هذه المواجهة يتصدر ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة ولكن بفارق الأهداف لصالحه أمام الميرينجي ، ويترتب عليكم المواصلة في المتابعة حتى النهاية وهو على النحو التالي:

تشكيلة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد اليوم الاحد 16-10-2022

ولقد وضع لكم فريق الموقع تشكيلة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني 2022 وهو على النحو التالي:

أولا: ويأتي في خط الهجوم وعلى النحو التالي: عثمان ديمبلي - روبيرت ليفاندوفيسكي - إنسو فاتي.

ثانيا: وفي وسط الملعب فإنه يضم كل من: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري.

خلال الثلاث سنوات ونصف الأخيرة، لم يخسر ريال مدريد سوى كلاسيكو وحيد pic.twitter.com/IcRSpR0DqN — Youssef (@MlyYousef) October 14, 2022

ثالثا: وفي خط الدفاع وهو التالي: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

رابعا: وفي حراسة المرمى يضم كل من: مارك أندريه تير شتيجن.

تشكيلة فريق ريال مدريد أمام برشلونة اليوم

ولقد وضعنا لكم تشكيلة فريق ريال مدريد التي سيخوض بها مباراته في الكلاسيكو مع برشلونة وهو التالي : التشكيل: 4-3-3

أولا: لونين

ثانيا: ميندي – ألابا – ميليتاو – كارباخال

ثالثا: فالفيردي – كروس – مودريتش

رابعا: فينيسيوس – بنزيما – رودريجو.

تشكيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد 2022

مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة على بي ان سبورت

ولقد وضعنا لكم تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 2 وهو على النحو التالي: أولا: القمر الصناعي: نايل سات. ثانيا: تردد القناة: 11013، ثالثا: معدل الترميز: 275، رابعا: الاستقطاب: أفقي خامسا: الجودة : HD .

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد

وسوف يعلق على مباراة الكلاسيكو التي تضم برشلونة وريال مدريد المعلق الرياضي عصام الشوالي على سنتياغو برنامبيو ، ونؤكد لكم أن فريق الموقع سوف يقوم بنشر رابط المشاهدة قبل بدء انطلاق المباراة بساعة واحدة .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع تشكيلة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد الجديد 16-10-2022 في الأسبوع التاسع من عمر الدوري الاسباني 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونتمنى لكم اجمل وامتع الأوقات في المشاهدة .