داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لجوازات مصرية للسفر عبر معبر رفح غد الأحد 16 أكتوبر 2022

أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، اليوم السبت، عن كشف جديد لجوازات مصرية وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الثامنة، والتاسعة حتى الرقم (220) من كشف رقم (2022/34) هنــــــــــا ، وللحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/40) هنـــــــا.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، على أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت المسافرين إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت الداخلية إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.