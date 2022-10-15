"الدفاع الروسية" تعلن مقتل 500 جندي أوكراني وتدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:44 م
15 أكتوبر 2022
"الدفاع الروسية" تعلن مقتل 500 جندي أوكراني وتدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن حوالي 500 جندي أوكراني تم القضاء عليهم خلال الساعات الماضية، كما تم تدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية.

- في مقاطعة خاركوف تم إحباط محاولة قوات أوكرانية التقدم، والقضاء على أكثر من 30 جنديا في منطقة دفورتشني، وكذلك حوالي 50 آخرين في منطقة بيريستوف، بالإضافة إلى تدمير دبابتين ومستودع للأسلحة.

- وفي كراسنو ليمان تم القضاء على حوالي 60 جنديا أثناء محاولاتهم القيام بعمليات استطلاع.

- وبالقرب من مدينة زابوروجيه أدى قصف لثلاث ثكنات تابعة للقوات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة إلى مقتل أكثر من 160 جنديا أوكرانيا من اللواء الميكانيكي الـ65.

- تصدت القوات الروسية إلى جميع الهجمات التي حاولت القوات الأوكرانية تنفيذعا باتجاه نيكولاييف-كريفوي روجن وتم القضاء على 120 جنديا.

- وفي منطقة خيرسون تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا من نوع "هيمارس"، وإسقاط مقاتلة من نوع "سو-25" و10 طائرات مسيرة.

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