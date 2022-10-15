تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد المنستيري

يواجه الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري، اليوم السبت، ضمن مباراة إياب الدوري الثاني المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام السادسة، على ملعب السلام.



واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على تشكيل فريقه الأقرب في المواجهة.



ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالتالي



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



الدفاع: علي معلول، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود متولي، وأكرم توفيق.



وسط الملعب: عمرو السولية، وأليو ديانج، وبرونو سافيو.



الهجوم: أحمد عبدالقادر، وشادي حسين، وطاهر محمد طاهر.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، سجله محمد عبد المنعم ‏مدافع ‏الفريق، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ‏في ‏تونس.‏