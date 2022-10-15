هالاند: إبراهيموفيتش لاعبي المفضل.. وسأختار بالوتيلي لإنقاذ حياتي

كشف النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي وهداف البريميرليج هذا الموسم حتى الآن، أن لاعبه المفضل هو السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان.



فخلال تصريحات لشبكة "توك سبورت" الإنجليزية، أجاب هالاند على سؤال حول لاعبه المفضل، قائلًا: "باستثناء والدى، ربما زلاتان إبراهيموفيتش".



ورغم اختياره إبراهيموفيتش، فقد انتشر أحد مقاطع الفيديو له عندما كان صغيرًا، وهو يرتدي قميص اللاعب الإيطالي، ماريو بالوتيلي.



وبسؤاله عن اللاعب، الذي من الممكن أن يختاره لتنفيذ ركلة جزاء ستنقذ حياته، قال مهاجم السيتي: "سأسددها بنفسي، لأنني أثق بنفسي كثيرًا.. لكن إن لم يكن ذلك ممكنًا، سأختار ماريو بالوتيلي".



وأضاف: "هذا الرجل مجنون، قد يكون أفضل منفذ ركلات جزاء رأيته في حياتي.. أنا أو هو من سينفذها".



ويستعد هالاند حاليا لخوض مباراة صعبة مع السيتي ضد ليفربول، غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.