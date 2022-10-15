زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

استهدفت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت،مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين، بأن زوارق حربية إسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين العاملة بلدة بيت لاهيا ومنطقة الواحة شمالا، وقامت بمطاردتهم وأجبرتهم على مغادرة البحر.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتقوم في كثير من الأحيان باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.