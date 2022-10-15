قرعاوي: شعبنا مستعد لتقديم كافة التضحيات دفاعاً عن أرضه ومقدساته

قال النائب فتحي قرعاوي، إن تواصل عمليات المقاومة وارتقاء الشهداء في الضفة الغربية، يشير إلى أن شعبنا متمسك بخيار المقاومة كسبيل لدحر الاحتلال عن وطننا.

وأضاف قرعاوي أن عمليات المقاومة المتزايدة في مدن الضفة الغربية، وارتقاء الشهداء الأبطاء، يؤكد أن شعبنا مستعد أيضاً لتقديم كافة التضحيات في سبيل الله وفلسطين.

وأردف قائلاً: "تزايد أعمال المقاومة يؤكد أن شعبنا أدرك أنها الطيرق الأصوب والأجدى لإنهاء الاحتلال، والرد على جرائمه المتكررة بحق الشعب الفلسطيني".

وذكر أن الاحتلال عليه أن يدرك أن اعتداءاته على الفلسطينيين، ستلاقى بردة فعل، فالشارع الفلسطيني يأبى الصمت على اعتداءات الاحتلال.

والقرعاوي هو والد الأسير حمزة الذي حولته سلطات الاحتلال قبل أيام، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

واعتقلت قوات الاحتلال حمزة على حاجز “الطنيب” العسكري بين محافظتي نابلس وطولكرم، وكان برفقة والده في إحدى مشافي نابلس لإجراء فحوصات طبية.

وزفت حركة حماس شهيدها المجاهد قيس عماد شجاعية (23 عامًا) من قرية دير جرير، الذي ارتقى الليلة الماضية، أثناء تنفيذ عملية فدائية ضد مستوطنة "بيت إيل" الصهيونية برام الله.

وتابعت: "إذ نزف شهيدنا المقدام، ونستذكر مشاركته المشرفة وقتاله العنيد في مختلف المواجهات مع الاحتلال، لنؤكد للاحتلال أن أبطال القسام والمقاومة سيلاحقونه في الجبال والوديان وكل بقاع فلسطين المحتلة، وإن تدنيسه للمسجد الأقصى لن يبقى دون عقاب".

وشددت على أن رسالة شهداء المقاومة اليوم في رام الله وجنين، ورسالة المقاومة التي عبّرت عنها الغرفة المشتركة في غزة لكل أبناء شعبنا أن هبّوا للدفاع عن الأقصى، وعلى كل مَن يحمل السلاح أن يوجهه نحو العدو الصهيوني، ولتتكلم البنادق الشريفة، ولتفعّل كل الوسائل الشعبية والعسكرية لكبح العدوان والانتصار للقدس والأقصى.