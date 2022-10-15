اعتداءات للمستوطنين جنوب نابلس وقيود عسكرية للاحتلال برام الله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:55 م
15 أكتوبر 2022
اعتداءات للمستوطنين جنوب نابلس
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تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، تزامناً مع فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقات وقيود عسكرية جديدة بمحافظة رام الله.

واقتلع مستوطنون 120 شتلة زيتون في بلدة قبلان جنوب نابلس، تعود ملكيتها للفلسطيني حربي كمال، وذلك تزامناً مع اقتراب موسم قطف الزيتون.

وتصدى أهالي بلدة عينبوس جنوب نابلس، لهجوم شنه مستوطنون على عشرات المنازل في المنطقة الشرقية من البلدة.

وفي سياق متصل، أغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله، ومنعت المركبات من المرور، ما اضطر الفلسطينيين إلى سلوك طرق فرعية بديلة.

وشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اقتحام منزل عائلة الشهيد القسامي قيس شجاعية من دير جرير قضاء رام الله.

واعتدت قوات الاحتلال على عائلة الشهيد القسامي قيس شجاعية في دير جرير قضاء رام الله، وذلك بعد ساعات من استشهاده، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة “بيت إيل”، وأسفرت عن إصابة مستوطن بجروح.

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