مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 الموعد وساعة المباراة ..المباراة الأولى قوية تجمعه بالأرجنتين

يترقب عشاق المنتخب السعودي بدأ كأس العالم في قطر 2022 ، لمشاهدة مباريات المنتخب الأخضر ، وابرز المباريات التي تجمعه مع الفرق العالمية، حيث تقع السعودية في المرتبة الثانية في المجموعة الثالثة لمجموعات كأس العالم قطر 2022 ، حيث تضم المجموعات كلاً من " الارجنتين ، والسعودية ، وبولندا ، والمكسيك " لتكون السعودية في كأس العالم 2022 للمرة الثانية والتي كان اخرها في مونديال روسيا قبل أربعة أعوام ، ولكن ماهي تفاصيل المباريات المنتخب السعودي وموعدها خلال كاس العالم 2022 .

مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022

المباراة الأولى لتصفيات كأس العالم مرحلة المجموعات التي ستلعبها السعودية : ستجمع منتخبي الأرجنتين و السعودية ، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 13:00 السعودية 12:00 مصر – حيث ستجرى المباراة على استاد "لوسيل".





المباراة الثانية لتصفيات كأس العالم مرحلة المجموعات التي ستلعبها السعودية : ستجمع "بولندا – السعودية" يوم السبت 26 نوفمبر 2022، بتوقيت 16:00السعودية وقطر، 15:00 بتوقيت مصر وستكون على استاد المدينة التعليمية.

المباراة الثانية لتصفيات كأس العالم مرحلة المجموعات التي ستلعبها السعودية: "السعودية – المكسيك" الموافق الأربعاء 30 نوفمبر في تمام الساعة 2022،22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر على استاد لوسيل.





ما هي القنوات الناقلة لمباريات السعودية في كأس العالم 2022؟

القنوات الناقلة لمباريات السعودية في كأس العالم 2022 تنقل مباريات كأس العالم 2022، مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.