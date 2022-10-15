من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2022؟، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن الشخص والفريق الذي سيتوج بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام حيث تهم الملايين من المتابعين حول العالم وخاصة من محبي الرياضة وكرة القدم، ونقدم لكم في هذا المقال كل الإجابات عن التساؤل حول من سيحصل على جائزة الكرية الذهبية، وهي تعد من أهم الجوائز الرياضية في العالم والتي تهتم بها العديد من الفرق واللاعبين الكبار، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2022؟، ولمعرفة كافة التفاصيل عن الجائزة الذهبية يرجى متابعة المقال حتى النهاية.



حفل جوائز الكرة الذهبية

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم حفل جوائز الكرة الذهبية للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2022، بتنظيم مجلة "فرانس فوتبول".

ستكون الأنظار متجهة بعد أيام إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022.

الحفل سيكون قبل أقل من شهر على انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وذلك يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ما هي جائزة الكرة الذهبية؟

الكرة الذهبية هي جائزة فردية، تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" في كل عام لأفضل لاعب، وهي تختلف عن جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانطلقت هذه الجائزة لأول مرة في عام 1956، وتم دمجها مع جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2010، قبل الانفصال مجددا في 2015.





طريقة اختيار الفائز بالكرة الذهبية

وفيما يخص طريقة اختيار الفائزين، فإن "فرانس فوتبول" أجرت عدة تغييرات على النسخة المقبلة من جائزة الكرة الذهبية.

التقييم سيرتكز على نتائج اللاعبين في الموسم الكروي وتحديدا من أغسطس/آب إلى مايو/آيار، وليس في العام الميلادي كما كان يتم سابقا.

فضلا عن ذلك، تم تقليل عدد المصوتين من الصحفيين من ممثلي 170 دولة ليُفتح نظام التصويت لممثلي أول 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالنسبة لجائزة الرجال، وأفضل 50 بلدا في تصنيف الفيفا للسيدات بالنسبة لجائزة أفضل لاعبة.

سجل الفائزين بالكرة الذهبية

كان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، هو اللاعب الأكثر فوزا بالجائزة بـ7 ألقاب، بواقع 6 مرات مع ناديه السابق برشلونة ومرة بقميص العملاق الفرنسي.

ويحل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في المركز الثاني خلف ميسي بواقع 5 ألقاب.

من سيتوج بالكرة الذهبية 2022؟

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" قبل شهرين عن قائمة تضم 30 لاعبا سيتنافسون على الفوز بالكرة الذهبية 2022.





ما فئات جائزة الكرة الذهبية 2022؟

تضم الجوائز التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" 4 فئات، منها جائزتان باسم الكرة الذهبية، لأفضل لاعب ولاعبة في العالم.

أيضا، توجد جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد في العالم، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم.

وخلال العام الحالي، قررت "فرانس فوتبول" استحداث جائزة جديدة مخصصة للاعبين واللاعبات الملتزمين في مشاريع مجتمعية وخيرية، تحت مسمى "جائزة سقراطيس" تكريما لسقراط أسطورة كرة القدم البرازيلية.

موعد حفل الكرة الذهبية 2022

سيكون موعد حفل الكرة الذهبية 2022 هو الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لما كشفت عنه مجلة "فرانس فوتبول" في وقت سابق.

وجرت العادة أن يُقام الحفل في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لكن تم تقديمه هذا العام ليُقام في أكتوبر/تشرين الأول بسبب مونديال قطر.

وسيكون مكان حفل الكرة الذهبية هو مسرح دو شاتليه في العاصمة باريس، وهو الذي استضاف هذه الفعاليات في السنوات الماضية.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2022

يتوقع أن تقوم شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بنقل فعاليات حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم كما كان الحال خلال السنوات الماضية.

وستكون قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية هي على الأغلب الناقلة لفعاليات حفل جائزة الكرة الذهبية 2022.