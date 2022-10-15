الأسير إياد محمود نصّار يحصل على درجة الماجستير بالعلوم السياسية

أفاد نادي الأسير، اليوم السبت، أن الأسير إياد محمود نصّار 42 عامًا من طولكرم، والمحكوم بالسّجن 30 عامًا، والمعتقل في سجن "ريمون" يحصل على درجة الماجستير بالعلوم السياسية من جامعة فلسطين/فرع غزة.

ويُشار إلى أنه معتقل منذ عام 2002، وأصيب بشظايا عند اعتقاله مما أفقده النظر في عينه اليمنى، ونتيجة الإهمال الطبيّ فقد أكثر من 75 %، من عينه اليسرى، وفقد والدته أثناء الاعتقال.

جدير ذكره أن الأسير نصار هو من عائلة مناضلة حيث استشهد شقيقه صالح نصار وهو أحد قادة كتائب شهداء الأقصى وتم اعتقال غالبية أفراد عائلته.



