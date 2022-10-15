الشيخ قاسم: الإتفاق على رئيس غير منحاز مهم والترسيم تحقّق بفضل المعادلة الثلاثية

دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم القوى السياسية اللبنانيّة للنقاش حول مواصفات انتخاب رئيس البلاد، مؤكدًا أهمية الاتفاق على رئيس غير منحاز لدول أجنبية.

وخلال اللقاء العلمائي السنوي الذي أقامه حزب الله في مدينة صيدا تحت عنوان "عالمية الوحدة الإسلامية، أضاف الشيخ قاسم، إنّ "أشرف عنوان للوحدة اليوم هو المقاومة ضد العدو الإسرائيلي وهذه المقاومة لا تميز في منطقتنا بين مسلمٍ ومسيحي بل هي عنوان وحدة حقيقية".

وعن موضوع ترسيم الحدود البحريّة، أشار نائب الأمين العام إلى أنّ "أهمية الإنجاز الذي تحقّق بفضل الموقف القويّ الموحّد والواثق بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".

وشدد الشيخ قاسم على أنه "لا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي والإستفزاز حتى لو اجتمع مع هؤلاء كل دول العالم لأن المطلوب أن نبحث في لبنان عن قواسم مشتركة من أجل الإتفاق على رئيس يُطمئن ولا يكون منحازا للدول الاجنبية".