القيادي عدنان: المقاومة مستمرة في إيلام العدو وتوحيد الساحات

قال القيادي المحرر خضر عدنان إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة والتي كان آخرها ارتقاء الشهداء، المجاهد: متين ضبايا والطبيب عبد الله أبو التين والمقاوم قيس شجاعية، ستزيد من حالة المقاومة المتصاعدة هناك وستمتد إلى باقي المحافظات.

وأكد القيادي عدنان في تصريحات صحفية أن تصرفات الاحتلال العنجهية والعدوانية التي يمارسها بحق أبناء شعبنا في الضفة لن تثيه عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة والدفاع عن المقدسات التي تتعرض لانتهاكات واسعة.

وأشار إلى أن حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة اليوم هي امتداد للحالة التي أعقبت عملة "نفق الحرية" بقيادة الأسير القائد محمود العارضة وارتقاء شهداء جنين وكتيبتها وعلى رأسهم جميل العموري وما نتج عن ذلك من تأسيس للكتائب المقاومة في نابلس وطوباس والتي أصبحت تشكل كابوسًا للاحتلال.

ووجه عدنان التحية للمطاردين فتحي خازم وماهر تركمان الذين قدموا أبناءهم شهداء دفاعًا عن المقدسات وأصبحوا نموذجًا للشباب المقاوم الذي يحمل سلاحه في وجه العدوان مؤكدًا أن المقاومة في الضفة المحتلة موحد تحت راية واحدة ومستمرة في إيلام العدو وتلقينه مزيدًا من الدروس.

يذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، تصاعدت عمليات المقاومة، حيث استشهد 8 مواطنين، فيما قتل جنديان من قوات الاحتلال وأصيب 32 جندياً ومستوطناً، في مئات نقاط المواجهة على امتداد الضفة.