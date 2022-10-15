بالفيديو جرأة كبيرة لسوداني في عرين أسود

أظهر عامل سوداني جرأة لا مثيل لها في حديقة للحياة البرية تضم مجموعة من الأسود.

وانتشر مقطع فيديو للعامل السوداني سانتينو وهو يدخل حظيرة أسود وفي يديه عصا يبعد بها الأسود ليتمكن من تنظيف المكان.

ولم تبد على الشاب السوداني أي علامات للخوف أو التوتر بينما كان يتجوّل بين الأسود بخفة كبيرة.

وامتثلت الأسود التي ظهرت في الفيديو لأوامر سانتينو، وهو مدرب في الحديقة منذ فترة طويلة.

ونشر حساب الحديقة مقطع الفيديو عبر حسابه في تويتر لتوعية الزائرين بضرورة المحافظة على حياة الحيوانات ونظافة الحديقة، إذ يرمي البعض الأقفاص بالقوارير الفارغة والحجارة.