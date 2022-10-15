مقاومة الضفة خلال أسبوع: 8 شهداء و106 عمليات إطلاق نار ومقتل جنديين

شهدت الضفة الغربية أسبوعاً حافلاً بالمقاومة والعمليات البطولية والمواجهات التي امتدت على نطاق واسع، قتل وأصيب خلالها عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين فيما استشهد 8 مواطنين برصاص الاحتلال.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 8 مواطنين، وقتل جنديان من قوات الاحتلال وأصيب 32 جندياً ومستوطناً، ورصدت 162 نقطة مواجهة، و40 عملية إطلاق نار، و66 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

فيوم أمس الجمعة استشهد 4 شبان هم الشهيد قيس عماد شجاعية (23 عامًا) من رام الله في اشتباك مسلح قرب مستوطنة "بيت إيل"، والأسير محمد ماهر تركمان (17 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الأغوار في 4/9/2022، والمقاومان الطبيب عبد الله الأحمد (43 عامًا)، ومتين ضبايا (25 عامًا) برصاص الاحتلال في مخيم جنين.

وأحصيت 23 نقطة مواجهة، و5 عمليات إطلاق نار في نابلس وجنين، و5 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في مناطق مختلفة من الضفة والقدس.

وأصيب 7 جنود ومستوطنين رشقاً بالحجارة والمفرقعات النارية في نابلس وقلقيلية، وبالرصاص في مستوطنة "بيت إيل".

ويوم الخميس أحصيت 20 نقطة مواجهة، و5 عمليات إطلاق نار، و11 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.