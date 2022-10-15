حق نوح في التعليم طفل مصري عبقري رفضت كافة المدارس المصرية قبوله لتحدثه باللغة الانجليزية وإصابته بمرض التوحد ، حيث دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هشتاقاً تحت عنوان "حق نوح في التعليم" لدفع وزارة التربية والتعليم المصرية لإيجاد حل للطالب وعدم حرمانه من الدراسة وخاصة انه ذكي ويبلغ من العمر 8 أعوام ، وكالة "فلسطين اليوم" ، تقدم لكم تفاصيل الهاشتاق حق نوح في التعليم طفل مصري عبقري رفضت كافة المدارس المصرية قبوله

حق نوح في التعليم ..ما قصة الطفل المصري العبقري المحروم من التعليم ؟

القصة الطفل نوح بدات لحظة تقدم أسرته بطلب ليلتحق بالمدرسة كسائر أقرانه، إلا أن إصابته بمتلازمة "اسبرجر" التي جعلته يتحدث اللغة الإنجليزية فقط ، فضلا عن إصابته بطيف التوحد حالت دون تحقيق حلمه وطموحه، حيث رفضت كافة المدارس قبوله، مما دفع العائلة للحيرة والبحث عن حل للمشكلة





قصة الطفل نوح

والدته إيمان عمر أن ابنها ولد مصابا بمتلازمة جعلته يجيد الإنجليزية بطلاقة دون تعلم، لكنه لا يمكنه نطق اللغة العربية ، بالاضافة الى انه يعد أفلاما كارتونية، بعد أن يرسم شخصيات يبتكرها، ويقوم بعمل المونتاج وسقط صوته عليها وينتجها كذلك.

الطفل نوح الطفل المصري العبقري

وتقول الوالدة انها اصطدمت بالرفض من المدارس الدائم بسبب مرضه وإصابته بالتوحد وخاصة انها حاولت إلحاقه بالمدارس الدولية وإلغاء المواد التي يتم تدريسها باللغة العربية، وتوزيع درجاتها على المواد الأخرى.





19 مدرسة هي عدد المدارس التي توجهنا لها وتم رفضنا بسبب مرضه بالتوحد، أو لتقدم عمره شهرين عن السن المقررة للالتحاق .

وناشدت والدته وزير التعليم استثناءه من كافة القرارات والشروط التي تعرقل وتجهض حلمه وحلم أسرته، وخلاصة ان نجلها دخل 8 أعوام .