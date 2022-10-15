خبير زراعي : موسم الزيتون هذا العام في غزة حقق رقماً قياسياً

أكد الخبير الزراعي ومدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فيّاض فيّاض ، أن موسم الزيتون في قطاع غزة، حقق هذا العام رقماً قياسياً من إنتاج الزيتون، فمنذ سنوات طويلة لم يشهد قطاع غزة مثل هذه الكميات الضخمة من الثمار.

وقال فياض خلال تصريحات لصوت الأقصى :" هذا العام لم تشهد غزة له مثيل من قَبل في كميات إنتاج الزيتون، مشدداً على ضرورة تأخير قطف الثمار لأن نسبة الزيت داخل الزيتون ما تزال قليلة.

واعتبر أن هذا العام كان فيه عقد الثمار متأخراً، وبالتالي نضوج الثمار سيكون متأخراً، وتلقائيًا يجب تأخير قطف الثمار.

وأوضح أن استمرار درجات الحرارة العالية لفترة طويلة أخرت مرحلة تشكل الزيت داخل ثمرة الزيتون.

وبين أن عدم الاستماع لنصائح وزارة الزراعة بغزة خاصة في توقيت قطف الثمار سيجعل المزارعين يخسرون كميات من زيت الزيتون، مطالباً المزارعين الاستماع لنصائح المختصين ولتوجيهات وزارة الزراعة بغزة.