رابط فحص المنحة القطرية الـ100دولار عن شهر 10 /2022، بدأ العد العكسي لموعد صرف المنحة القطرية 100 دولار ، وخاصة ان موعد الصرف يكون كل شهر في قبل 20 الشهر أي ان ترقب الصرف يكون خلال الايام القادمة ، وخاصة ان صرف المنحة القطرية يكون لـ100 ألف اسرة من قطاع غزة بقيمة الـ3.10 شيقلاً بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي لـ 3.59 شيقلاً ، وكالة "فلسطين اليوم" تقدم لكم موعد ورابط صرف المنحة القطرية الـ100دولار عن شهر اكتوبر 2022 .

رابط فحص المنحة القطرية الـ100دولار عن شهر 10 /2022

موعد بدء ارسال الرسائل من المنحة القطرية الـ100 دولار إيذاناً ببدء الصرف لم يتم الاعلان عنه ، حيث انه من المتوقع الاعلان عن موعد ارسال الرسائل نهاية الاسبوع الجارية ، وسط تحديث مستمر معايير الاستلام في كل مرة المرة حيث نقدم لكم معايير الحصول على المنحة : أولاً : لمن استلم أقل من 30 مرة، ومن استلم أكثر من 30 مرة وعنده 3 من الأبناء أو أكثر.

ثانياً : توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر





ثالثاً : ومن ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.

رابعاً : من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل تم قطع المنحة عنه.

خامساً : المرضى المسافرين المتوفر لديهم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ومرافقيهم ويسافرون بانتظام من خلال المعابر لتلقي العلاج تم استثنائهم لحين عودتهم من السفر.

سادساً : العمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل ، تم إرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية.





موعد ارسال رسائل المنحة القطرية الـ100دولار عن شهر 10 /2022

وكان السفير محمد العمادي ، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، أن اللجنة ، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ، اعلنت ان عملية صرف مدفوعات الشهر الماضي من المساعدات النقدية للأسر المحتاجة قطاع غزة بدات في 22/9/2022.

وأوضح السفير العمادي أنه سيتم تقديم مساعدات نقدية لنحو 100،000 أسرة فقيرة ومحتاجة في محافظات قطاع غزة ، بمعدل 100 دولار لكل أسرة.