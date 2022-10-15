جيش الاحتلال يزعُم اعتقال المنفذ الثاني لعملية "بيت ايل"

زعم جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، أن قواته اعتقلت المنفذ الثاني لعملية "بيت ايل" التي حصلت مساء أمس، وأسفرت عن إصابة مستوطن.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:" إن قوة من الجيش استطاعت اعتقال المنفذ الثاني كما زعمت، لعملية "بيت إيل" في منطقة قريبة من رام الله".

وكانت أفادت وسائل الاعلام العبرية، مساء اليوم الجمعة، باستشهاد شاب فلسطيني، برصاص جنود الاحتلال، بدعوى قيامه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "بيت ايل"، المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، مما أدى لإصابة مستوطنة بجروح.

و وفقاً لقناة ريشت كان العبرية، فإن فلسطينيان من الجلزون فتحا النار تجاه مستوطنة "بيت إيل"، حيث أصيب مستوطن بجروح طفيفة، في حين قامت قوات الجيش بإطلاق النار تجاههما ما أدى لاستشهاد أحدهما على الفور، بينما تمكن الآخر من الانسحاب من المكان.