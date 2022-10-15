جيش الاحتلال يزعُم اعتقال المنفذ الثاني لعملية "بيت إيل"

زعم جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، أن قواته اعتقلت المنفذ الثاني لعملية "بيت إيل" التي حصلت مساء أمس، وأسفرت عن إصابة مستوطن.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:" إن قوة من الجيش استطاعت اعتقال المنفذ الثاني كما زعمت، لعملية "بيت إيل" في منطقة قريبة من رام الله".

وكانت أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الجمعة، باستشهاد شاب فلسطيني، برصاص جنود الاحتلال، بدعوى قيامه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "بيت إيل"، المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، مما أدى لإصابة مستوطنة بجروح.

ووفقا لقناة ريشت كان العبرية، فإن فلسطينيين من الجلزون فتحا النار تجاه مستوطنة "بيت إيل"، حيث أصيب مستوطن بجروح طفيفة، في حين قامت قوات الجيش بإطلاق النار تجاههما ما أدى لاستشهاد أحدهما على الفور، بينما تمكن الآخر من الانسحاب من المكان.