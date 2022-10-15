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تراجع الذهب في السعودية

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 15 -10-2022، على الرغم من ارتفاع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر عيارات الذهب المختلفة في السعودية

ونزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 201.80 ريال (53.71 دولار) مقابل 202.62 ريال (53.90 دولار)، أمس .

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 176.58 ريال (47 دولارا) مقابل 177.29 ريال (47.16 دولار)، أمس.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 151.35 ريال (40.28 دولار) مقابل 151.96 ريال (40.42 دولار)، أمس.





سعر الجنيه وأوقية الذهب في السعودية

كما تراجع سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 6276 ريالا (1670 دولارا) مقابل 6301 ريال (1676 دولارا)، أمس.

ونزل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية إلى 1413 ريالا (375.98 دولار) مقابل 1418 ريالا (377.29 دولار)، أمس.

أسعار الذهب عالميا

وزاد سعر الذهب، عالمياً، في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1668.46 دولار للأوقية، الساعة 0402 بتوقيت جرينتش. وانخفضت الأسعار بنسبة 1.6 % حتى الآن خلال الأسبوع.





