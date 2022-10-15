بالفيديو من هو معلق مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة 2022

من هو معلق مباراة برشلونة وريال مدريد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن المباراة المنتظرة من عشاق الكرة المستديرة كرة القدم، وسنقدم لكم في هذا المقال القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022/2023، على أرضية ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، كما سنقدم لكم معلق برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني- والقنوات الناقلة للدوري الاسباني مباراة برشلونة وريال مدريد.

تركيز تام على الكلاسيكو pic.twitter.com/hyUDWCkddd — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 14, 2022

متى موعد مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

🔵🔴 تدريبات مكثفة بعين على الكلاسيكو 🔥pic.twitter.com/6lrl0ag1Ar — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 14, 2022

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، برصيد 22 نقطة من خوض 8 مباريات، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يتلقى هزيمة حتى الأن.

في حين أن برشلونة يدخل مباراة ريال مدريد القادمة، وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، حيث انتصر في 7 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يتلقى هزيمة.

يحين موعد انطلاق كلاسيكو الأرض بين الغريمين التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مساء غد الأحد الموافق 16 من أكتوبر الجاري 2022، وذلك في تمام الساعة:

4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف والأردن وبغداد ودمشق.

6:15 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط ودبي.

3:15 عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس القطرية" بصورة رسمية عن نقل أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة ضمن مواجهات الدوري الإسباني بالموسم الجديد 2022/2023، على قناة "بي إن سبورت بريميوم 1" على أن يتم إضافة المعلق الصوتي على أحداث الكلاسيكو الناري فور الإعلان عنه مباشرة.

من هو معلق مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة 2022

من هو معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

وتم الإعلان عن تعيين المعلق التونسي "عصام الشوالي" في مهمة الآداء والوصف صوتيا على وقائع ومجريات الكلاسيكو المُرتقب بقوة من الجميع حول العالم.