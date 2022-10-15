حصار شعفاط وعناتا ينهي أسبوعه الأول .. الوضع أشبه بالحرب والعصيان المــــدني مستمر

أكد مروان الغول مسؤول المؤسسات المقدسية اليوم السبت 15/10/2022 ، ان إغلاق قوات الاحتلال لمخيم شعفاط وعناتا وضاحية السلام ورأس خميس قد انهى أسبوعه الاول ، في إغلاق تنكيلي بعد عملية شعفاط التي نفذها أحد الابطال والتي أدت الى مقتل مجندة .

وقال الغول خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم "أن الاوضاع الانسانية في مخيم شعفاط تتدهور وخاصة ان هناك طلاب مدارس ومرضى ، وهناك تنكيل يومي واقتحامات مستمرة ، يتخللها إطلاق نار وقنابل صوتيه وخاصة ان المخيم مكتظ بالسكان مما يهدد حياة المواطنين للخطر .

ووصف الغول الوضع في مخيم شعفاط أشبه بالحرب وخاصة ان هناك معاناة كبيرة ، وخاصة في ظل نفص من المواد من الاحتياجات اليومية في المخيم والبلدات المجاورة للمخيم ، مشيراُ الى ان هناك تواجد على مدار الساعة داخل المخيم وخارجه في محاولة لرفع الحصار وسط مناشدات لإنقاذ المواطنين .

وشدد الغول على أن العصيان المدني الذي أعلنه الاهالي لايزال مستمراً حتى فك الحصار ولابديل عن الاستمرار عن الصمود الوقفة الجادة حتى رفع الحصار .

وتساءل الغول أين المجتمع الدولي؟ لو كان الامر يخص أحد من الاطراف القوية في العالم لتداعي مجلس الأمن ، ولكن الجرائم بحق شعبنا تمر مرور الكرام ، ونطالب بالوقف مع شعبنا وخاصة في ظل الصمت المطبق لما يجري في القدس عربيا واسلامياً .

ويشار الى ان عملية اطلاق نار بطولية نفذها أحد الشبان في حاجز شعفاط في ال8 من أكتوبر الجاري أدت لمقتل مجندة وإصابة مجند بحالة خطيرة للغاية مما أدى لفرض الاحتلال حصار خانق ، واعلان عصيان مدني من قبل سكان البلدة حتى رفع الحصار.