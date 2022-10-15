انخفاض أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 15-10-2022

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انخفاض أسعار الذهب في الجزائر

انخفضت أسعار الذهب اليوم في الجزائر خلال تعاملات اليوم السبت 15-10-2022، لكل العيارات في السوق المحلية.





سعر كافة عيارات الذهب اليوم في الجزائر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر ليصل إلى 7.465 ألف دينار (53.10 دولار)، مقابل 7.510 ألف دينار في ختام تداولات أمس.

وهبطت أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر خلال تعاملات الجمعة ليسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 4.354 ألف دينار (30.97 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3.732 ألف دينار (26.55 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولاً بالأسواق) نحو 6.532 ألف دينار (46.46 دولار)، مقابل 6.571 ألف دينار عند إغلاق تداولات أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر إلى مستوى 5.599 ألف دينار (39.83 دولار)، مقابل 5.632 ألف دينار أمس الخميس.

سعر الجنيه والأوقية الذهب في الجزائر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر خلال تعاملات مساء الجمعة، هبوطا إلى مستوى 52.255 ألف جنيه (371.71 دولار)، فيما سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 232.155 ألف دينار (1651 دولار).





أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط احتمالات بزيادة كبيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية.