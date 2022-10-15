شهد سعر الذهب في الأردن بالدينار الاردني "JOD" اليوم السبت 15/10/2022 انخفاضاَ بعد ارتفاع طرأ على سعر صرف الدولار الامريكي ، بعدج رفع الفائدة الامريكية مما اثر بشكل كبير على سعر صرف الذهب في الاردن ، ويتابع المواطنون في الأردن سعر الذهب بشكل يومي وخاصة بعد انخفاض الذهب واصرار المواطنين على الشراء كونه الملاذ الأمن في ظل الارتفاع والانخفاض المتواصل على سعر صرف الدولار ، وكالة فلسطين اليوم تتابع وتقدم لكم سعر الذهب في الأردن بالدينار الاردني "JOD" اليوم السبت 15/10/2022

سعر الذهب اليوم في الأردن بالدينار الاردني "JOD" اليوم السبت 15/10/2022

انخفاض طفيف طرأ على سعر الذهب في الأردن حيث أعلن سعر أونصة الذهب في الأردن 1,165.70 دينار اردني للأوقية ، وسعر جرام الذهب هو 37.48 للجرام عيار 24 ، 34.36 للجرام عيار 22 ، 32.80 للجرام عيار 21 ، 28.11 للجرام عيار 18.





سعر الذهب اليوم في الأردن بالدينار الاردني "JOD"

وحدة الذهب دينار اردني دولار أمريكي

أونصة الذهب 1,165.70 1,644.14

جرام الذهب عيار 24 37.48 52.87

جرام الذهب عيار 22 34.36 48.46

جرام الذهب عيار 21 32.80 46.26

جرام الذهب عيار 18 28.11 39.65

جرام الذهب عيار 14 21.86 30.84

جرام الذهب عيار 12 18.74 26.43

جرام الذهب عيار 10 15.62 22.03